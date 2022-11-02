Болсонару погодився передати владу новообраному президенту Бразилії

Раніше були побоювання, що ультраправий лідер буде оскаржувати результати виборів.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару погодився передати владу новообраному очільнику держави Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Про це пише The New York Times.

Раніше були побоювання, що ультраправий лідер буде оскаржувати результати виборів, про що він погрожував протягом попередніх місяців. Болсонару заявляв, що єдина можливість його програшу – це викрадення голосів.

У двохвилинній промові Болсонару подякував прихильникам, закликав протестувальників бути мирними, відзначив свої досягнення, розкритикував лівих і заявив, що він завжди дотримувався Конституції.

Потім на трибуну вийшов керівник його апарату і сказав, що уряд передасть повноваження новій адміністрації.