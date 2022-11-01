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У Латвії спікером парламенту став віцемер Риги Едвардс Смілтенс

Український посол назвав його "великим другом України".

У Латвії спікером парламенту став віцемер Риги Едвардс Смілтенс
Едвардс Смілтенс, Інарі Мурнієце та Олексадр Міщенко.
Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

1 листопада в Латвії відбулося перше засідання Саейми 14-го скликання, на якому новим спікером обрали Едвардса Смілтенса.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

Він назвав Смілтенса "великим другом України".

Також Міщенко висловив вдячність главі латвійського парламенту 13 скликання Інарі Мурнієце за її підтримку і допомогу нашій державі в боротьбі з російською агресією.

"Також відзначив велику роль Інари Мурнієце у здобутті солідарності серед європейської спільноти у питанні допомоги Україні. Вдячний пані Інарі Мурнієце, а також новому спікеру латвійського Парламенту Едвардсу Смілтенсу за можливість провести дружню зустріч разом, під час якої зазначені латвійські політики ще раз підтвердили незмінність позиції Латвії щодо всебічної підтримки України до остаточної перемоги над країною-терористом – Росією", - підкреслив посол.

Міщенко подарував Мурнієце годинник із зображенням Герба України

"Мій подарунок пані Інарі Мурнієце – годинник із зображенням Герба України, мав символічне значення про невідворотність нашої спільної Перемоги", - додав посол.

Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

Нагадаємо, за результатами виборів до латвійського парламенту, які пройшли 1 жовтня, 5-відсотковий бар'єр змогли подолати сім партій. Перемогу здобула політсила чинного прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша.

У березні за ініціативи Смілтенса Ризька міська рада ухвалила рішення припинити співпрацю з колишніми містами-побратимами Риги - Москвою, Санкт-Петербургом, Казанню та Мінськом через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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