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Перемогу на виборах до сейму Латвії здобула сила нинішнього прем'єра Каріньша та голови МЗС Рінкевичса, - латвійський мовник

В парламент не потрапили проросійської партії.

Перемогу на виборах до сейму Латвії здобула сила нинішнього прем'єра Каріньша та голови МЗС Рінкевичса, - латвійський мовник
Фото: пресслужба ВРУ

За результатами виборів до латвійського парламенту, які пройшли 1 жовтня. П'ятивідсотковий бар'єр змогли подолати сім партій, перемогу здобула політсила чинного прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша.

Про це повідомляє сайт національного мовника LSM.

Перемогу на виборах здобуло об'єднання Jauna Vienotiba («Нова Єдність») – 18,97%. Воно входить до нинішньої правлячої коаліції, її представляють прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш та голова МЗС Едгарс Рінкевичс.

«На другому місці «Союз зелених і селян» (113 тис., 12,5%), на третьому - «Об'єднаний список» (99,8 тис, 11%). А також «Нацоб'єднання» (84 тис., 9,3%), «Стабільності!» (61,2 тис., 6,7%), «Латвія на першому місці» (56,1 тис., 6,1%), «Прогресивні» (55,4 тис., 6%)», - йдеться у повідомленні мовника.

Партія «Розвиток/За!», до якої входять відомі політики міністр оборони Артіс Пабркіс та екс-глава МВС Марія Голубєва, набрала 4,97%, тобто до потрапляння до парламенту їй не вистачило 0,03%.

Особливістю виборів стало непотрапляння до сейму помірковано проросійської партії «Злагода» - 4,81%, а також проросійської сили «Російський Союз Латвії» - 3,63%.

Нагадаємо, сейм Латвії ускладнив отримання посвідок на тимчасове проживання для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, країни Балтії включаючи Латвію позавчора першими підтримали вступ України до НАТО.

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