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В Іспанії стався вибух на фестивалі, 18 потерпілих

Найсерйозніші травми отримала 5-річна дівчинка.

В Іспанії стався вибух на фестивалі, 18 потерпілих
Фото: Скрін з відео

На фестивалі науки в іспанському місті Жирона постраждали 18 людей.

Про це повідомляє NOS.

У результаті вибуху постраждали 18 людей, у тому числі 10 дітей віком від 3 до 13 років. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні.

Інцидент стався на очах у аудиторії від 200 до 300 осіб. Вибухнув контейнер із рідким азотом. Більшість постраждалих отримали поранення уламками металевої каністри. Найсерйозніші травми отримала 5-річна дівчинка.

Нагадаємо, що іспанська поліція вилучила три підводні дрони, створені для контрабанди наркотиків з Марокко через море.

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