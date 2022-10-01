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В Естонії прискорюють зміцнення кордону з Росією

Зі 130 кілометрів наземного кордону з РФ зараз повністю облаштовано 23,5.

В Естонії прискорюють зміцнення кордону з Росією
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

В Естонії прискорюють роботи зі зміцнення кордону з РФ. Будівництво загороджень планують завершити вже за два роки.

Про це повідомляє ERR.

"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - заявив заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.

За його словами, зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5. Тому повністю завершити роботи розраховують до 2025 року. Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи.

"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж", - заявив Бєлічєв.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що їхні держави підтримують якнайшвидше приєднання України до НАТО. 

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