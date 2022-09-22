Сейм Латвії ускладнив отримання посвідок на тимчасове проживання для громадян Росії та Білорусі

Після набуття законом чинності припиняється можливість продовження посвідок на тимчасове проживання для громадян Росії та Білорусі, які отримали посвідку на проживання на основі зроблених інвестицій або придбання нерухомості в Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Сейму Латвії.

Крім того, громадяни Росії не зможуть отримати робочі візи віддалено. Водночас зберігається можливість видачі посвідки на тимчасове проживання на підставі возз’єднання сім’ї, міжнародного захисту, національних інтересів чи гуманітарних міркувань.

Закон передбачає, що обмеження щодо громадян Білорусі вводяться у звуженому обсязі.

Постійний вид на проживання буде дійсний до 1 вересня 2023 року для громадянина Росії, який до набуття російського громадянства був громадянином Латвії або не громадянином Латвії.

“Якщо особа захоче знову отримати посвідку на постійне проживання, то до кінця відповідного терміну їй доведеться подати сертифікат про володіння державною мовою згідно із законом”, - наголосили в пресслужбі Сейму.

Підкреслюється, що зміни були внесені у відповідь на війну, яку Росія розпочала в Україні, а також на індивідуальні та економічні санкції, застосовані Євросоюзом проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо, з міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації. Також країна не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня.