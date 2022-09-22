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Пентагон показав відправку чергової партії боєприпасів до України

США продовжують надавати Україні озброєння та боєприпаси.

Пентагон показав відправку чергової партії боєприпасів до України
Фото: Пресслужба Пентагону

Чергова партія боєприпасів завантажується в літак у США для відправки до України.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

"Військовослужбовці Повітряних Сил ЗС США на базі Повітряних Сил США Довер, штат Делавер, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C-17 Globemaster III в рамках місії безпекової допомоги", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Пресслужба Пентагону

В свою чергу, Генштаб ЗСУ подякував США за підтримку та допомогу.

Фото: Пресслужба Пентагону

 Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з головою МЗС Франції Катрін Колонною. Дмитро Кулеба обговорив із французькою колегою постачання нових CAESAR до України.

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