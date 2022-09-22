Ердоган і Путін обговорили запуск прямих рейсів літаків із Росії до невизнаного Північного Кіпру

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні повідомив, що обговорив із главою РФ Володимиром Путіним запуск рейсів із Росії в самопроголошену Турецьку республіку Північного Кіпру, передає Daily Sabah.

На думку Ердогана, ці рейси допоможуть тамтешній економіці, враховуючи потенційний дохід від туризму.

Турецькі ЗМІ також повідомляють, що міністр транспорту Північного Кіпру озвучив інформацію, що дві російські авіакомпанії зацікавленні у відкритті рейсів у новий аеропорт Ерджан. Його планують відкрити 15 листопада.

Нагадаємо, 1974 року в Афінах керували "чорні полковники", які оголосили про приєднання Кіпру до Греції. Туреччина під приводом захисту турецького населення ввела свою армію в північну частину острова. Утворену там Турецьку республіку Північного Кіпру у світі визнала лише Туреччина.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, час, що минув після розподілу, не позбавляє Туреччину відповідальності. Тож Європейський суд з прав людини зобов'язав Анкару виплатити Кіпрові компенсацію за вторгнення на острів 1974 року та його подальший розподіл. У травні 2014-го уряд Туреччини засудив це рішення.

У серпні цього року Росія заявила про нову угоду з Туреччиною щодо продажу зенітної системи С-400, але Анкара її заперечила.