РФ не місце в міжнародній організації вищих органів аудиту INTOSAI, – голова Рахункової палати України

Рахункова палата України ініціює виключення Рахункової палати Росії з Міжнародної організації вищих органів аудиту INTOSAI.

Про це заявив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан під час виступу на засіданні Керівної ради EUROSAI в Лісабоні.

Він наголосив, що війна, яку розпочала Росія в Україні – головна катастрофа, і ніхто не може напевне сказати, скільки ще вона триватиме і скільки ще буде руйнувань і жертв. Ніхто не має права залякувати і шантажувати світ зброєю, зокрема ядерною.

"Сьогодні ні у кого не виникає сумнівів, що Росія − країна-терорист, а терористам не місце в поважних впливових міжнародних організаціях. Тому прошу спільноту вищих органів аудиту Європи підтримати ініціативу Рахункової палати щодо виключення Рахункової палати РФ з INTOSAI", − наголосив він.

Валерій Пацкан переконаний, що це питання має стати одним із головних на Конгресі INTOSAI, який відбудеться в листопаді в Бразилії. Він також запропонував колегам з вищих органів аудиту різних країн бойкотувати всі заходи за участі делегації Російської Федерації.

"Ми маємо бути єдині у протистоянні агресору. І всі разом повинні докладати максимум зусиль, щоб це безумство зупинити і покарати агресора", − додав він.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, за ініціативи голови Рахункової палати Валерія Пацкана було ухвалене рішення, що вищий орган аудиту РФ не головуватиме в INTOSAI. Всіма справами організації, до складу якої входять 196 повноправних членів, наразі керують Генеральний секретаріат та віцепрезидент INTOSAI. Це триватиме до набуття повноважень президента INTOSAI вищого органу аудиту Бразилії у листопаді 2022 року.