У ЄС опублікували рекомендації щодо документування міжнародних злочинів

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду і Євроюст оприлюднили практичні рекомендації щодо документування та збереження інформації про міжнародні злочини та порушення прав людини.
Про це йдеться у пресрелізі інституцій.
Зокрема йдеться про воєнні злочини та злочини проти людства.
“Це розширить можливості, а також підтримає організації громадянського суспільства, які прагнуть збирати та зберігати інформацію, щоб сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню на національному рівні або в МКС”, – йдеться у повідомленні.
Рекомендації, зокрема, пояснюють, як правильно працювати з вразливими групами під час роботи з документами. Наприклад, наголошується, що людей не можна опитувати кілька разів, адже це може вплинути на їхню безпеку і поставити під загрозу готовність поділитися інформацією.
Рекомендації, які можна переглянути за цим посиланням, зачіпають такі ключові сфери:
- звернення до вразливих осіб,
- використання облікових записів людей, фотографій і відео,
- робота з документами, цифровою інформацією та фізичними предметами,
- зберігання, захист та аналіз зібраної інформації.
Щоб допомогти використати рекомендації у польових умовах, інструкції також містять контрольний список із зазначенням основних принципів та практичних кроків, яких можна дотримуватися.
6 жовтня проведуть технічний онлайн-брифінг для організацій, після цього буде розгорнута кампанія з розповсюдження інформації щодо рекомендацій.
Нагадаємо, Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.