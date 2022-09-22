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У ЄС опублікували рекомендації щодо документування міжнародних злочинів

Зокрема йдеться про воєнні злочини та злочини проти людства.

У ЄС опублікували рекомендації щодо документування міжнародних злочинів
Фото: amnesty.org.ua

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду і Євроюст оприлюднили практичні рекомендації щодо документування та збереження інформації про міжнародні злочини та порушення прав людини.

Про це йдеться у пресрелізі інституцій

Зокрема йдеться про воєнні злочини та злочини проти людства.

“Це розширить можливості, а також підтримає організації громадянського суспільства, які прагнуть збирати та зберігати інформацію, щоб сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню на національному рівні або в МКС”, – йдеться у повідомленні.

Рекомендації, зокрема, пояснюють, як правильно працювати з вразливими групами під час роботи з документами. Наприклад, наголошується, що людей не можна опитувати кілька разів, адже це може вплинути на їхню безпеку і поставити під загрозу готовність поділитися інформацією. 

Рекомендації, які можна переглянути за цим посиланням, зачіпають такі ключові сфери:

  • звернення до вразливих осіб,
  • використання облікових записів людей, фотографій і відео,
  • робота з документами, цифровою інформацією та фізичними предметами,
  • зберігання, захист та аналіз зібраної інформації.

Щоб допомогти використати рекомендації у польових умовах, інструкції також містять контрольний список із зазначенням основних принципів та практичних кроків, яких можна дотримуватися.

6 жовтня проведуть технічний онлайн-брифінг для організацій, після цього буде розгорнута кампанія з розповсюдження інформації щодо рекомендацій. 

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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