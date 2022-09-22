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Ліз Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення з російського полону громадян Великобританії

Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман.

Ліз Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення з російського полону громадян Великобританії
Фото: ЕРА/UPG

П’ятьох громадян Великобританії повернули з російського полону. 

Про це повідомила голова уряду Великобританії Ліз Трасс

Вона зазначила, що повернення полонених поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх родин.

Також Ліз Трасс подякувала президенту Зеленському за його зусилля щодо звільнення затриманих, а Саудівській Аравії за допомогу.

“Росія повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних ув'язнених у політичних цілях”, - наголосила Трасс.

Як раніше повідомлялось, у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих. За інформацією ЗМІ, серед звільнених полонених - п'ятеро громадян Великобританії, двоє - США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.

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