Ліз Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення з російського полону громадян Великобританії

П’ятьох громадян Великобританії повернули з російського полону.

Про це повідомила голова уряду Великобританії Ліз Трасс.

Вона зазначила, що повернення полонених поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх родин.

Hugely welcome news that five British nationals held by Russian-backed proxies in eastern Ukraine are being safely returned, ending months of uncertainty and suffering for them and their families. — Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022

Також Ліз Трасс подякувала президенту Зеленському за його зусилля щодо звільнення затриманих, а Саудівській Аравії за допомогу.

“Росія повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних ув'язнених у політичних цілях”, - наголосила Трасс.

I thank @ZelenskyyUa for his efforts to secure the release of detainees, and Saudi Arabia for their assistance.



Russia must end the ruthless exploitation of prisoners of war and civilian detainees for political ends. — Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022

Як раніше повідомлялось, у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих. За інформацією ЗМІ, серед звільнених полонених - п'ятеро громадян Великобританії, двоє - США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.