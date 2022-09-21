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Росія порушила статут ООН, - Байден

Президент США виступає на Генасамблеї ООН.

Росія порушила статут ООН, - Байден
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден виступає на Генасамблеї Організації Об'єднаних націй. У своїй промові він насамперед торкнувся питання вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Байден наголосив, що РФ  своїм вторгненням в Україну порушила статут ООН.

"Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав він.

Байден також назвав "бутафорськими" референдуми, яки росіяни планують проводитит на окупованих територіях.

Раніше інформагентство Reuters повідомляло, що Байден у своєму виступі в ООН має намір заявити, що війна Росії проти України є порушенням принципів статуту ООН. Зазначалося, що завданням Байдена є "згуртувати світ проти вторгнення Росії до України".

"США хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, під якими всі підписалися. Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен, який також бере участь у Генеральній асамблеї ООН, заявив, що будь-які російські фіктивні “референдуми” в Україні були б нелегітимними.

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