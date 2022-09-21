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Будь-які російські фіктивні “референдуми” в Україні будуть нелегітимними, – Блінкен

Сполучені Штати та міжнародне співтовариство ніколи не визнають претензій Росії на анексовані частини України.

Будь-які російські фіктивні “референдуми” в Україні будуть нелегітимними, – Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Будь-які російські фіктивні “референдуми” в Україні були б нелегітимними.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, який бере участь у Генеральній асамблеї ООН.

Їх проведення посягало б на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які є основою Статуту Організації об’єднаних націй.

“Якщо Росія таки проведе ці фіктивні “референдуми”, Сполучені Штати та міжнародне співтовариство ніколи не визнають претензій Росії на будь-які анексовані частини України”, – написав він у Твіттері. 

“Ми продовжуємо бути з народом України”, – додав Блінкен.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до Росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 по 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій. 

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєрка-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

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