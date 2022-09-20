Строковиків з Ленінградської області перекидають на кордон з Україною, – росЗМІ

Ці солдати були призвані в липні і не встигли пройти підготовку.

Строковиків із Ленінградської області Росії перекидають на кордон з Україною. Про це журналістам каналу “Дождь” повідомили матері цих солдатів.

За їхніми словами, призваних у липні цього року строковиків збираються відправити на “укріплення кордону” і "такелажні роботи", а деяких вже перекинули в прикордонні райони Білгородської області, де з липня перебувають призовники інших частин.

“Багато з них не встигли пройти навчальну підготовку”, – стверджують російські медійники.

За словами родичів солдатів, з 25-ї мотострілецької бригади в прикордонні райони планують відправити від 200 до 400 строковиків. Їх агітують підписати контракти і поїхати воювати проти українців. Переведення на конракт не дозволяє звільнитися зі служби протягом трьох років.

Російська влада неодноразово брехала про те, що не відправляє строковиків воювати. При цьому строковики були ідентифіковані навіть серед екіпажу крейсера "Москва".

Ленінградську й Московську області до недавнього часу оминала мобілізація на війну, однак наприкінці серпня, за даними ГУР Міноборони, через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших "неблагополучних" регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати її також у цих центральних областях.