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Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини

З'ясовують масштаби руйнувань.

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини
Фото: EPA/UPG

Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За інформацією рятувальників, після обіду росіяни вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Також окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району, а надвечір під вогонь потрапила Марганецька ОТГ.

У ДСНС наголосили, що за попередніми даними люди вціліли. Наразі з'ясовують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, нині Росія вдарила ракетами по Запорізькому району Запорізької області. Також загарбники обстріляли Сумщину - пошкодили амбулаторію та лінію електропередач. А на Харківщині від ворожих обстрілів загинули дві людини, 9 отримали поранення.

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