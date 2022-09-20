Головне за день. Вівторок, 20 вересня

"Термінові референдуми" на окупованих територіях, відбиті атаки противника на Донеччині, ворожий обстріл Харківщини, сумна статистика ООН. Яким запам’ятається 209-й день повномасштабної війни.

Сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії.

Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Ці дати назвали окупанти всіх чотирьох областей, частини яких тимчасово захоплені росіянами.

РБК повідомило, що Путін може виступити сьогодні щодо так званих референдумів на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Агентство дізналося про це від трьох джерел, близьких до адміністрації президента.

Згодом стало відомо, що виступ, який мав розпочатися о восьмій вечора, перенесено на завтра — напевне, як із сарказмом пишуть у соцмережах, на четверту ранку.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що наміри окупантів провести "термінові референдуми" свідчать про страх розгрому.

"Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", – написав він у телеграмі.

Уже пролунало чимало заяв щодо того, що ні Україна, ні міжнародні партнери не визнають спроб Кремля "приєднати" до Росії українські території. Україна повертає всі захоплені частини і робитиме це до повного їх звільнення.

Проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю, заявив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", – наголосив міністр закордонних справ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що успішні дії підрозділів Сил оборони України призводять до значних втрат російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Щоб поповнити втрати, а також через невдалу приховану мобілізацію військово-політичне керівництво Росії ухвалило рішення вивести із Сирії підрозділи 217-го парашутно-десантного полку, щоб перекинути в Україну.

Тим часом підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 вересня – у нашій новині.

Російські окупанти обстріляли село Грушівка Куп'янського району Харківщини. Є жертви.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули дві людини, дев'ятеро отримали поранення. Серед них - четверо дітей. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом. Це може бути небезпечно для здоров’я та життя громадян.

“Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокуповану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами”, - закликав начальник Чугуївського районного управління поліції Сергій Пономарьов.

Він попросив пересуватись лише асфальтованими доріжками, і нагадав, що після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Наразі вже є випадки підриву місцевих жителів на мінах.

Станом на 18 вересня відомо про 14 532 жертви серед цивільного населення України внаслідок вторгнення Росії. Це 5 916 загиблих і 8 616 поранених.

Такі цифри озвучили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, йдеться на сайті відомства.

"Більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів", - йдеться в повідомленні.

Отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Детальніше – в новині.

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