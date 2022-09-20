"Це страх розгрому", – в Офісі президента прокоментували заяви про "референдуми" на окупованих територіях

Колаборанти тимчасово захоплених частин Запорізької, Луганської, Херсонської і Донецької областей майже одночасно заговорили про псевдореферендуми.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що повідомлення з тимчасово окупованих територій України про "термінові референдуми" щодо незаконного приєднання до Росії свідчать про страх розгрому.

У телеграмі він написав, що ворог примітивно маніпулює.

"Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", – підкреслив він.

Сьогодні те, що проросійські терористи називають "парламентом", проголосувало за організацію псевдорефрендуму в Луганській області щодо входження захопленої української території до складу РФ. Ворожі війська планують провести його з 23 до 27 вересня.

Колаборанти тимчасово окупованої частини Запорізької області, як і зрадники Херсонської області, також заговорили про "терміновий" псевдореферендум щодо приєднання до Росії.

Ні Україна, ні міжнародні партнери не визнають спроб Кремля "приєднати" до Росії українські території. Україна повертає всі захоплені частині і робитиме це до повної деокупації.