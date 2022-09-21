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Під ракетний удар Росії потрапила Дніпропетровщина

Рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки атак.

Під ракетний удар Росії потрапила Дніпропетровщина
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Росія завдала ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли область 21 вересня після обіду.

"Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування. На місці працюють рятувальники та аварійні служби – ліквідують наслідки атак", – розповів Резніченко.

За його словами, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, Росія нині обстріляла ракетами Запоріжжя, відомо про п’ять "прильотів" і трьох потерпілих.

Уночі 21 вересня окупанти вдарили зі ствольної артилерії по житлових кварталах Нікопольського і Криворізького районів Дніпропетровської області.

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