Зеленський представив на Генасамблеї ООН формулу миру з п’яти пунктів

Це: покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки й територіальної цілісності, гарантії безпеки і рішучість захищатися.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі під час засідання Генеральної Асамблеї ООН представив формулу миру, яка може спрацювати для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах.

“Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили, хто єдиний хоче війни. Я звертаюсь від імені держави, яка змушена захищатись. Але яка має формулу миру. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку і територіальну цілісність, гарантує безпеку і передбачає рішучість”, – заявив він.

Пʼять пунктів формули миру:

покарання за агресію – поки не буде повної компенсації за війну. Це санкції проти агресора, зокрема персональні, блокування торгівлі, ізоляція Росії, створення спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії;

захист життя – всіма засобами, які дозволяє Статут ООН. Це оборонна підтримка – розвідданими, зброєю, зокрема наступальною, технікою та снарядами, захисними системами, передусім протиповітряною обороною. Також потрібна фінансова підтримка, щоб зберегти внутрішню стабільність і виконувати соціальні зобов’язання перед українцями;

відновлення безпеки й територіальної цілісності – безпеки мореплавства, продовольчої, радіаційної, енергетичної та безпеки від зброї масового ураження. Потрібно обмежити ціни, за якими Росія відправляє на експорт свої енергоресурси і визнати Росію державою-спонсором тероризму на всіх рівнях і в усіх країнах;

гарантії безпеки. Україна має пропозиції модернізації архітектури безпеки для України, а отже, й для Європи та світу. Це пропозиції юридично обов'язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів. Це умови, за яких гаранти мають діяти, і час, за який їхні дії мають принести результат – результат на землі, на морі, у повітрі, у дипломатії та політиці, в економіці та фінансах, у забезпеченні зброєю та розвідданими;

рішучість захищатися – рішучість партнерів допомагати нам, а отже, самим собі. І це рішучість світу об’єднатися навколо того, хто бореться проти збройної агресії і поставити на місце одного, який загрожує всім.

Зеленський підкреслив, що Україна з початку його президенства і до 24 лютого провела 88 раундів переговорів у різних форматах, щоб не допустити цієї війни.

“Але Росія не тільки не припинила злочину агресії, яку розпочала ще у 2014 році, а перевела його у повномасштабне вторгнення. І ми не маємо іншого вибору, ніж захищатися. Ми це й робимо. Ми виштовхуємо агресора за міжнародно визнаний кордон Української держави”, – сказав президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у своєму виступі на Генасамблеї Організації Об'єднаних націй заявив, що РФ своїм вторгненням в Україну порушила статут ООН.