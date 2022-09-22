Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
ГоловнаСвіт

Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену нараду через мобілізацію Путіна

"Міжнародне співтовариство не може прийняти таку загрозу, і лідери ООН мають відреагувати".

Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену нараду через мобілізацію Путіна
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Жозеп Боррель скликає екстрену зустріч міністрів закордонних справ після того, як президент Росії Володимир Путін наказав мобілізувати сотні тисяч росіян для війни в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на Reuters.

Нарада відбудеться у Нью-Йорку, куди ключові посадові особи ЄС зібралися на сесію Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Борреля, причиною зустрічі є "серйозна ескалація" з боку президента РФ.

"Погрозою застосування ядерної зброї він намагається залякати Україну та всі країни, які підтримують Україну. Але йому це не вдасться. Він зазнав невдачі раніше, і він зазнає невдачі знову", - сказав Боррель журналістам у кулуарах Генасамблеї ООН.

Він наголосив, що міжнародне співтовариство не може прийняти таку загрозу, і лідери ООН повинні відреагувати.

"Ми не маємо дати себе залякати і повинні забезпечити, щоб Україна перемогла", – написав Боррель у Twitter.

В інтерв’ю телеканалу CNN Боррель також наголосив, що ЄС не визнає жодних "референдумів" на окупованих територіях.

"Саме слово «окуповані території» говорить все. Провести референдум посеред війни на окупованій території, що належить іншій країні, не дає жодних гарантій. Тому ми не визнаємо жодних референдумів, як ми не визнаємо ніяких незалежних республік на Донбасі", - пояснив Боррель.

Він також зазначив, що не планує зустрічатися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який має взяти участь у міністерському засіданні Ради Безпеки ООН у четвер.

Нагадаємо, в п'ятницю в ЄС також почнуть консультації щодо нових санкцій проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також