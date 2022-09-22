Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену нараду через мобілізацію Путіна

"Міжнародне співтовариство не може прийняти таку загрозу, і лідери ООН мають відреагувати".

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Жозеп Боррель скликає екстрену зустріч міністрів закордонних справ після того, як президент Росії Володимир Путін наказав мобілізувати сотні тисяч росіян для війни в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на Reuters.

Нарада відбудеться у Нью-Йорку, куди ключові посадові особи ЄС зібралися на сесію Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Борреля, причиною зустрічі є "серйозна ескалація" з боку президента РФ.

"Погрозою застосування ядерної зброї він намагається залякати Україну та всі країни, які підтримують Україну. Але йому це не вдасться. Він зазнав невдачі раніше, і він зазнає невдачі знову", - сказав Боррель журналістам у кулуарах Генасамблеї ООН.

Він наголосив, що міжнародне співтовариство не може прийняти таку загрозу, і лідери ООН повинні відреагувати.

"Ми не маємо дати себе залякати і повинні забезпечити, щоб Україна перемогла", – написав Боррель у Twitter.

В інтерв’ю телеканалу CNN Боррель також наголосив, що ЄС не визнає жодних "референдумів" на окупованих територіях.

"Саме слово «окуповані території» говорить все. Провести референдум посеред війни на окупованій території, що належить іншій країні, не дає жодних гарантій. Тому ми не визнаємо жодних референдумів, як ми не визнаємо ніяких незалежних республік на Донбасі", - пояснив Боррель.

Він також зазначив, що не планує зустрічатися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який має взяти участь у міністерському засіданні Ради Безпеки ООН у четвер.

Нагадаємо, в п'ятницю в ЄС також почнуть консультації щодо нових санкцій проти Росії.