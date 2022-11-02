На Херсонщині ліквідовано три склади окупантів з боєприпасами

На півдні за добу українська авіація завдала 8 ударів по скупченням живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань”, – йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів складають:
- 25 російських військових,
- три реактивні системи залпового вогню “Град”,
- самохідна крупнокаліберна гаубиця “Акація”,
- самохідна артиллерійсько-мінометна установка “Нона”,
- зенітно-ракетний комплекс “Тор”,
- 11 одиниць авто-бронетехніки.
Також ліквідовано три склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах Херсонської області.
Нагадаємо, 31 жовтня Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.