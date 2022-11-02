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На Херсонщині ліквідовано три склади окупантів з боєприпасами

Українська авіація завдала 8 ударів по скупченням живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

На Херсонщині ліквідовано три склади окупантів з боєприпасами
Фото: Нацгвардія

На півдні за добу українська авіація завдала 8 ударів по скупченням живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань”, – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів складають:

  • 25 російських військових, 
  • три реактивні системи залпового вогню “Град”, 
  • самохідна крупнокаліберна гаубиця “Акація”, 
  • самохідна артиллерійсько-мінометна установка “Нона”, 
  • зенітно-ракетний комплекс “Тор”, 
  • 11 одиниць авто-бронетехніки.

Також ліквідовано три склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах Херсонської області.

Нагадаємо, 31 жовтня Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.

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