На Херсонщині ліквідовано три склади окупантів з боєприпасами

Українська авіація завдала 8 ударів по скупченням живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

На півдні за добу українська авіація завдала 8 ударів по скупченням живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань”, – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів складають:

25 російських військових,

три реактивні системи залпового вогню “Град”,

самохідна крупнокаліберна гаубиця “Акація”,

самохідна артиллерійсько-мінометна установка “Нона”,

зенітно-ракетний комплекс “Тор”,

11 одиниць авто-бронетехніки.

Також ліквідовано три склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах Херсонської області.

Нагадаємо, 31 жовтня Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.