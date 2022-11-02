У Києві взимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву

Їх облаштують, зокрема, і в школах та дитячих садочках.

У Києві взимку у разі надзвичайних ситуацій розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

“Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей”, – сказав міський голова.

Такі пункти обігріву облаштують, зокрема, і в школах та дитячих садочках.

Там люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, на час осінньо-зимового періоду ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, зокрема на деокупованих територіях.