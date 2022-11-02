​Засудили двох російських військових, які знущалися над сім'єю із Чернігівського району

Один із окупантів неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство.

Двох російських військових засудили до позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними, а також за сексуальне насильство над неповнолітньою.

Про це повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Зловмисники оселилися в сім'ї потерпілих у березні цього року. В помешканні проживали неповнолітня, її брат і бабуся.

"Один з військовослужбовців - командир підрозділу - неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ", - розповіли в прокуратурі.

Брата дівчини рашисти утримували без верхнього одягу, закутого в кайданки, на подвір'ї, часто - в морозяну погоду, і били.

Прокурори довели в суді вину окупантів. Оскільки обвинувачені переховувалися від слідства і суду, щодо них провели спеціальний судовий розгляд за їхньої відсутності.

Обох засудили до позбавлення волі терміном на 12 та 10 років відповідно.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру росіянам наприкінці травня.

Згодом до суду скерували обвинувальний акт щодо іншого військового росармії, який під час окупації села на Чернігівщині погрожував убити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи родину на прицілі автомата.