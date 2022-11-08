Наступного року в Україні значно подешевшає риба, – Мінагро

Наступного року у водоймах України буде максимальне збільшення живих природних ресурсів, тож риба значно подешевшає в ціні.

Про це заступник Міністра агрополітики та продовольства України Віталій Головня розповів в ефірі телеканалу “Перший”, повідомила пресслужба Мінагро.

Крім того, за словами заступника Міністра, на рибну галузь очікують істотні законодавчі зміни. Адже останні зміни ухвалювалися ще 10 років тому, а в правилах любительського рибальства – 18 років тому.

“Основна новела змін, що готуються, – введення загальнодержавної електронної системи управління рибною галуззю. Тобто по суті кожен суб’єкт господарювання матиме свій електронний кабінет, щоб офіційно та легально здійснювати ту чи іншу господарську діяльність або вилов риби”, – зазначив Віталій Головня.

Крім того, Україна реформуватиме сфери аквакультуру та марикультуру, додав він, щоб створити максимально комфортні умови для бізнесу та інвестиційного клімату для їх розвитку.

Зокрема, вперше в Україні ухвалено постанову щодо розвитку марикультури. Відповідно до неї акваторію Чорного моря можна придбати в користування на аукціоні, аби здійснювати там господарську діяльність.

Також до розгляду Верховної Ради України подано інвестиційний законопроект, який розширює можливості для розвитку садкового господарства та СТРГ, резюмував Віталій Головня.