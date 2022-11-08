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Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені багатоповерхівки, школи, підприємства і училище

Минулося без постраждалих.

Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені багатоповерхівки, школи, підприємства і училище
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Минулої ночі росіяни обстріляли з “градів” і важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області – Марганецьку і Нікопольську.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

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