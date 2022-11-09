За добу Повітряні сили вразили 10 районів зосередження техніки і живої сили ворога

Повітряні сили України за минулу добу завдавали групових авіаційних ударів. 18 ударів було завдано на різних напрямках, вражено чотири складів боєприпасів, 10 районів зосередження техніки і живої сили ворога, чотири позиції засобів протиповітряної оборони.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телеканалів.

"З початку вторгнення понад 3500 таких групових ударів було", – повідомив він.

За добу було знищено пʼять "шахедів". Ігнат зазначив, що окремі ворожі безпілотники долітають, але показники збитття збільшуються. Понад 400 БпЛА завдали ударів по Україні, більшість була знищена.

За даними Генштабу, за минулу добу було знищено 780 окупантів. Загальні втрати ворога – 77 950 окупантів.