За добу і ніч окупанти били по восьми областях України, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області вночі відбувся мінометний обстріл (вісім "приходів") м. Середина-Буда Шосткинського району. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора за день ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

Ворог із артилерії, мінометів продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів вночі у Шевченківській громаді Куп’янського району горів сінник. У Дворічанській громаді Куп’янського району минулої доби горіло приватне домоволодіння, обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю. Госпіталізовано двох людей внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді. Стан пацієнтів середній. Мінна небезпека в Харківській області залишається однією з найбільших проблем. Протягом доби двоє працівника дорожньої служби загинули, ще двоє поранені. Спецтехніка зачепила міну під час робіт на дорозі в Чугуївському районі. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Дніпропетровську область вночі атакували дрони-камікадзе. П’ять ворожих дронів наші військові збили. Три влучили у логістичне підприємство у Дніпрі. Четверо працівників підприємства поранені. Усі госпіталізовані. Троє у важкому стані. Нікопольський район росіяни вкотре обстріляли важкою артилерією та "градами". Поцілили по Мирівській та Марганецькій громадах. У громадах пошкоджені понад 20 житлових будинків, приватне підприємство, автівки, газогін та лінія електропередач. Попередньо, люди не постраждали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Ситуація по Запорізькій області за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Лежине, Білогір‘я, Чарівне, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Успенівка, Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки, Залізничне, Степове, Кам‘янське. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями Росії. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Луганській області під ворожі обстріли минулої доби потрапили Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка, Греківка, М’ясожарівка, розташовані на Куп’янському та Лиманському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Новоселівського. Росіяни сім разів атакували позиції наших бійців вздовж лінії зіткнення, завдавши 24 артелерійських та мінометних обстріли, а також двох авіаційні удари. Ситуація в області залишається напруженою.

У Донецькій області вчора ввечері був ракетний удар по Краматорську: пошкоджена школа, приватні будинки. Поранена 8-річна дитина. Ввечері – потужний комбінований обстріл Часового Яру (ракети, артилерія та РСЗО): постраждали школа, дитсадок, приватні будинки, щонайменше одна людина загинула, дві поранені. Ввечері також були обстріли Авдіївки (у т.ч. із застосуванням "Солнцепьоків"). Одна людина загинула, одна поранена. Зруйновано будинки. Вночі – обстріли Торецької громади, зокрема смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми та м. Залізне. Обстріли тривають і на ранок. Також уночі ворог обстріляв Сіверськ та Соледар, активні бойові дії поблизу Майорська. Також вночі росіяни обстрілювали стару частину Авдіївки. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Штурмові дії на напрямках Кам'янка, Веселе, Красногорівка, Промка, Опитне, Первомайське та Невельське. За добу на Донеччині: троє загиблих, 11 поранених.

У Миколаївській області минулої доби ворог завдавав артилерійськіх ударів по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовано в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає. Також вчора обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях. Без постраждалих.

Обстановка в Херсонській області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіаударів зазнали населені пункти, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок, Білогірка. Також російські терористи завдали удару з РСЗВ по смт Велика Олександрівка. В результаті обстрілу осколкове поранення отримали дві цивільні особи. Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях області.

За інформацією ОК "Південь", з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі.

Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ в Голій Пристані на Херсонщині близько двох десятків одиниць ворожої техніки знищено.

Нагадаємо, за минулу добу сили оборони України ліквідували понад 700 окупантів. Загальні втрати ворога наближаються до 80 000.