Задля переговорів з Україною Росія намагається тиснути на міжнародне співтовариство, - ГУР

Скібіцький нагадує про застосування Росією хімічної зброї в Сирії та Лівії.

Звинувачення країни-терориста у планах України застосувати "брудну бомбу" тривожні, але перш за все вони є спробою тиску на міжнародну спільноту з метою схиляння української влади до перемовин.

Про це повідомляє ГУР МО з посиланням на інтерв'ю свого представника Вадима Скібіцького виданню "La Repubblica".

"Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію Росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб", - сказав Скібіцький.

На його думку, метою кампанії є тиск на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори.

"Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї", - резюмував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше очільник воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.