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Мінкультури закликає допомогти з відновленням понівеченої російською ракетою церкви в Житомирській області

На її відновлення потрібно 32 млн гривень. 

Мінкультури закликає допомогти з відновленням понівеченої російською ракетою церкви в Житомирській області
Фото: Мінкультури

Унаслідок попередніх ракетних обстрілів у с. Нова-Буда Житомирської області було пошкоджено Свято Хрестовоздвиженську церкву. Вона була зведена в 1900 році.

Уламки ракети посікли дах прицерковної каплиці, від вибухової хвилі повилітали шибки у вікнах споруди. Міністерство культури та інфморполітики України закликає всіх охочих допомогти з відновленням.

"Архітекторка Потіївської територіальної громади Ганна Гуменюк розповідає, що перші згадки про Свято-Хрестовоздвиженську церкву датуються 1900 роком, тобто храму щонайменше 120 років", – зазначили в міністерстві. 

За словами старости Анатолія Писаренка, найбільший уламок авіаракети впав посеред дороги перед будівлею храму, інші посікли дах прицерковної каплиці, довколишні дерева, а від вибухової хвилі повилітали шибки у вікнах споруди.

На відновлення церкви потрібно щонайменше 32 мільйони гривень. 

Протягом повномасштабного вторгнення від російських обстрілів страждають релігійні, культурні та наукові установи в різних регіонах. На відновлення наукових установ після російських обстрілів та розграбувань, за оцінкою Академії наук, необхідно близько мільярда гривень. 

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