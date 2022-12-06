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Норвегія передає майже 15 млн євро для тренування ЗСУ

Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру.

Норвегія передає майже 15 млн євро для тренування ЗСУ
Прапор Норвегії

Європейський Союз та Норвегія підписали угоду про надання останньою добровільного фінансового внеску до Місії ЄС з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У межах угоди Норвегія передає на функціонування місії 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйона євро) до Європейського фонду миру.

"Сьогоднішнє підписання формалізує це рішення і забезпечить набуття чинності угоди та ефективний внесок Норвегії у тренування та оснащення Збройних Сил України в межах Місії ЄС з надання військової допомоги", – зазначається в повідомленні.

Рада ЄС підкреслює, що Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру, "що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони".

"Фінансова підтримка Норвегією місії ЄС із надання військової допомоги Україні надасть додатковий поштовх для підготовки та оснащення Збройних Сил України, які продовжують свою мужню боротьбу проти російської агресії", – наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що Естонія за підтримки Нідерландів та Норвегії відправить українській армії польовий госпіталь.

Також Норвегія збільшить кількість інструкторів для українських військових.

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