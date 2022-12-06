Європа розраховує на відновлення експорту електроенергії з України, яка цьогоріч замістила 17% експорту газу з РФ

Фото: Facebook/Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП

Європа очікує, що у 2023 році питання безпеки енергопостачання з України не буде таким актуальним, як цьогоріч, і вдасться відновити експорт.

Про це повідомили в парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за підсумками парламентського пленуму Енергетичного співтовариства у Відні.

Країни Заходу розраховують на відновлення повноцінної торгівлі електричною енергією з нашою державою. Після об’єднання з ENTSO-E електроенергія з України могла замістити 17% експорту російського газу до ЄС, зазначили в комітеті.

Тож західні партери зацікавлені у відновленні повноцінної роботи української енергосистеми, пошкодженої від російських обстрілів.

Для цього Енергетичне співтовариство створило Фонд енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення. Його донорами є переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

Під час пленуму українська делегація порушила питання посилення енергетичної безпеки Європи та продовження інтеграції української енергосистеми до європейського енергетичного простору.

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що виділяють 1 млн євро невідкладної допомоги Фонду енергетичної підтримки України.