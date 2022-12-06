Росія знову завдала удару по Кривому Рогу (оновлено)

Кривий Ріг обстрілюють другий день поспіль.

Окупанти завдали чергового ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі.

Про це у Телеграм повідомив голова військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав Вілкул.

Оновлено. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив у Телеграм, що внаслідок удару є один поранений.

"Постраждав 38-річний працівник. Він з опіками у лікарні. На підприємстві є руйнування. Деталі з’ясовуються", - написав Резніченко.

Нагадаємо, що уночі 5 грудня росіяни завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі.

Внаслідок російських ударів у листопаді у Кривому Розі серйозних руйнувань зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури.