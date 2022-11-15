Росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі, - Резніченко

Внаслідок російських ударів серйозних руйнувань зазнав об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Через масований ворожий удар ситуація в енергосистемі складна. В Україні почалися екстренi відключення електрики”, - написав Резніченко.

Він закликав вимкнути всі другорядні електроприлади та споживати електрику максимально ощадно.

Нагадаємо, через російські обстріли 80% Львова залишається без світла. Також тимчасово призупинено подачу тепла, нема й гарячої води. Одну людину важко поранено внаслідок ракетного обстрілу, його госпіталізували та оперують.