Російська ракета попала в будинок на Київщині, - Нєбитов

У Київській області ракета російських окупантів потрапила в будинок мирних жителів.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття. Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів”, - повідомив Нєбитов.

Він додав, що, за попереднім даними, потерпілих немає.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Києві через ракетні обстріли росіян запроваджують екстрені вимкнення електроенергії. Також голова Київської ОВА Олекій Кулеба закликав мешканців залишатися в укриттях через повторні хвилі запусків ракет окупантами.