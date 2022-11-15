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Російська ракета попала в будинок на Київщині, - Нєбитов

Попередньо потерпілих немає.

Російська ракета попала в будинок на Київщині, - Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитовв

У Київській області ракета російських окупантів потрапила в будинок мирних жителів.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття. Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів”, - повідомив Нєбитов.

Він додав, що, за попереднім даними, потерпілих немає.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Києві через ракетні обстріли росіян запроваджують екстрені вимкнення електроенергії. Також голова Київської ОВА Олекій Кулеба закликав мешканців залишатися в укриттях через повторні хвилі запусків ракет окупантами.

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