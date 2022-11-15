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Мешканці Херсонщини можуть користуватися мобільним зв’язком без коштів на рахунках, - Янушевич

Це розповсюджується не лише на дзвінки, але і на інші послуги зв’язку.

Мешканці Херсонщини можуть користуватися мобільним зв’язком без коштів на рахунках, - Янушевич
Фото: Діалог

Відсьогодні мешканці Херсонської області можуть користуватися послугами мобільного зв’язку навіть при відсутності коштів на рахунках. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

“Оператори запустили процес активації діючих карток абонентів, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях або у зоні активних бойових дій та давно не користувалися послугами мобільного зв’язку”, - написав Янушевич. 

 

Він уточнив - якщо мережа працює, абоненти матимуть змогу не лише телефонувати, але й користуватися іншими послугами зв’язку. 

Нагадаємо, ввечері 14 листопада відновили зв'язок у Чорнобаївці, що на Херсонщині. Крім цього, продовжують відновлювати зв’язок у Херсоні.

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