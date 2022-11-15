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Більшість із російських ракет 15 листопада було випущено по енергетичній інфраструктурі, - Зеленський

Своєї мети росіяни не доб’ються.

Більшість із російських ракет 15 листопада було випущено по енергетичній інфраструктурі, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Вісімдесят п'ять ракет було випущено 15 листопада росіянами по Україні, більшість з них - по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

Президент додав, що мета ворога зрозуміла, але він її не доб’ється.

Володимир Зеленський наголосив, що можуть бути ще близько 20 ударів, тому слід залишатись в укриттях ще деякий час. 

Президент України також запевнив, що пошкоджена росіянами енергетична інфраструктура буде відновлена.

 

 

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Було зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань сталося в багатоповерхівку. Станом на 17:01 відомо про одну жертву.

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