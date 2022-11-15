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80% Львова залишається без світла, - Садовий

Про відбій тривоги у Львові повідомлятимуть машини з гучномовцями.

80% Львова залишається без світла, - Садовий
Андрій Садовий
Фото: galinfo.com.ua

Через російські обстріли 80% Львова залишається без світла.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. 

“Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема.  Наші комунальники вже запускають дизель-генератори”, - повідомив Садовий.   

Він додав, що одну людину важко поранено внаслідок ракетного обстрілу, його госпіталізували та оперують. 

У Львові не курсують трамваї та тролейбуси, відновлювальні  роботи почнуться після завершення тривоги. Також у місті не працюють світлофори. 

Мер Львова запевнив,  що  всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги. 

“Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями”, - підсумував Садовий. 

 

Нагадмємо, у жовтні частина Львова залишилася без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів.

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