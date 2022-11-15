Про відбій тривоги у Львові повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Через російські обстріли 80% Львова залишається без світла.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори”, - повідомив Садовий.

Він додав, що одну людину важко поранено внаслідок ракетного обстрілу, його госпіталізували та оперують.

У Львові не курсують трамваї та тролейбуси, відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги. Також у місті не працюють світлофори.

Мер Львова запевнив, що всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги.

“Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями”, - підсумував Садовий.

Нагадмємо, у жовтні частина Львова залишилася без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів.