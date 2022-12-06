У місті Куп'янськ на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло загиблого пенсіонера, який загинув від російських обстрілів.
Про це повідомив у своєму Facebook начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
За словами Болвінова, обстріли було зафіксовано 19 вересня. "Снаряди влучили на приватне подвір’я на вулиці Мічуріна та вбили пенсіонера - 61-річного Павла, який в цей момент готував собі їжу на дворі", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії та збирають докази для українського та міжнародних судів.
Нагадаємо, раніше працівники поліції Харківської області провели ексгумацію та вилучили останки загиблих під час авіаційного бомбардування росіянами селища Слобожанське.
А в селі Правдине на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли російські військові.