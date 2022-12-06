Снаряди влучили на подвір'я загиблого, котрий у той момент готував їжу.

У місті Куп'янськ на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло загиблого пенсіонера, який загинув від російських обстрілів.

Про це повідомив у своєму Facebook начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За словами Болвінова, обстріли було зафіксовано 19 вересня. "Снаряди влучили на приватне подвір’я на вулиці Мічуріна та вбили пенсіонера - 61-річного Павла, який в цей момент готував собі їжу на дворі", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії та збирають докази для українського та міжнародних судів.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Нагадаємо, раніше працівники поліції Харківської області провели ексгумацію та вилучили останки загиблих під час авіаційного бомбардування росіянами селища Слобожанське.

А в селі Правдине на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли російські військові.