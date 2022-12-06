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Кличко похвалився заохоченням від Залужного

Мер Києва закликав допомагати, підтримувати та вірити в ЗСУ.

Кличко похвалився заохоченням від Залужного
Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко отримав заохочення від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Приємне заохочення в День Збройних сил України. Наші військові - найкращі і найстійкіші!”- написав Кличко.

Мер Києва також закликав допомагати, підтримувати та вірити в ЗСУ.

Фото: Віталій Кличко

Як раніше повідомлялось, Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських військових з Днем Збройних сил України. Нагадаємо, Збройні сили України у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю.

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