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В Україну повернули тіла 49 загиблих захисників

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

В Україну повернули тіла 49 загиблих захисників
Фото: minre.gov.ua

Сьогодні Україна повернула додому тіла 49 загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє у Facebook Мінреінтеграції.

“Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників. Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих”, – ідеться в повідомленні.

За словами уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці.

“Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі,” – зауважив Котенко.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Також щодо зниклих безвісти можна повідомити особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, 1 грудня додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів. Серед них – оборонці Маріуполя і Азовсталі. 

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