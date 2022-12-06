Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчорашній ракетний удар готувався ворогом заздалегідь та не пов’язаний з «бавовною» на аеродромах Росії, - Ігнат

Росія вже використовує ракети з маркуванням нещодавнього випуску.

Вчорашній ракетний удар готувався ворогом заздалегідь та не пов’язаний з «бавовною» на аеродромах Росії, - Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Вчорашній ракетний удар готувався ворогом заздалегідь, в командуванні ППО не виключають нового масованого ракетного обстрілу.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

«Важко прогнозувати час наступних можливих обстрілів. Але ворог все планує заздалегідь. Та в режимі строгої секретності. Хоча їхні цілі вже давно прописані. Прописані вони на папері. Є більш пріоритетні та менш пріоритетні цілі. Всі ці цілі, що вони намітили по Україні, в принципі відомі нам, вищому військовому керівництву. Скільки часу необхідно для підготовки наступного удару? Мова йде не про один день. Це може буде кілька днів», - заявив він.

Речник підкреслив, що ворог заздалегідь програмує маршрут прольоту ракет.

«Також вони збирають різні розвідані: де знаходяться об’єкти ППО. Це наземна та космічна розвідки. Так само вони збирають дані щодо розміщення наших зенітно-ракетних комплексів, як їх обійти, де є слабкі місця в системі ППО. Це все узагальнюється. Тобто проводяться усі ці заходи. Тоді вже вони визначають день, коли можуть завдавати ракетного удару», - сказав Ігнат.

Він наголосив, що вчорашній масований ракетний удар «не був спонтанним рішенням після якоїсь там «бавовни» (на аеродромах, - ред.). Зрозуміло, що це готувалося заздалегідь».

Речник командування ППО додав, що Росія вже використовує ракети з маркуванням нещодавнього випуску.

«Це говорить про те, що виробництво ще працює. Так, воно не може працювати такими темпами, як вони його використовують. Однак, якщо виробництво працює, значить у засіках ще є запчастини та дефіцитні деталі, що використовуються. Через санкції Росії буде складно їх діставати. Але виробництво продовжує працювати. Вони знімають ракети з конвеєра, доставляють на ракетоносії та кораблі до Чорноморського флоту», - резюмував повідомлення Ігнат.

Нагадаємо, The Ney York Times повідомило, що деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були виготовлені через кілька місяців після впроваджених Заходом санкцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також