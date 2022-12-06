Вчорашній ракетний удар готувався ворогом заздалегідь та не пов’язаний з «бавовною» на аеродромах Росії, - Ігнат

Вчорашній ракетний удар готувався ворогом заздалегідь, в командуванні ППО не виключають нового масованого ракетного обстрілу.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

«Важко прогнозувати час наступних можливих обстрілів. Але ворог все планує заздалегідь. Та в режимі строгої секретності. Хоча їхні цілі вже давно прописані. Прописані вони на папері. Є більш пріоритетні та менш пріоритетні цілі. Всі ці цілі, що вони намітили по Україні, в принципі відомі нам, вищому військовому керівництву. Скільки часу необхідно для підготовки наступного удару? Мова йде не про один день. Це може буде кілька днів», - заявив він.

Речник підкреслив, що ворог заздалегідь програмує маршрут прольоту ракет.

«Також вони збирають різні розвідані: де знаходяться об’єкти ППО. Це наземна та космічна розвідки. Так само вони збирають дані щодо розміщення наших зенітно-ракетних комплексів, як їх обійти, де є слабкі місця в системі ППО. Це все узагальнюється. Тобто проводяться усі ці заходи. Тоді вже вони визначають день, коли можуть завдавати ракетного удару», - сказав Ігнат.

Він наголосив, що вчорашній масований ракетний удар «не був спонтанним рішенням після якоїсь там «бавовни» (на аеродромах, - ред.). Зрозуміло, що це готувалося заздалегідь».

Речник командування ППО додав, що Росія вже використовує ракети з маркуванням нещодавнього випуску.

«Це говорить про те, що виробництво ще працює. Так, воно не може працювати такими темпами, як вони його використовують. Однак, якщо виробництво працює, значить у засіках ще є запчастини та дефіцитні деталі, що використовуються. Через санкції Росії буде складно їх діставати. Але виробництво продовжує працювати. Вони знімають ракети з конвеєра, доставляють на ракетоносії та кораблі до Чорноморського флоту», - резюмував повідомлення Ігнат.

Нагадаємо, The Ney York Times повідомило, що деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були виготовлені через кілька місяців після впроваджених Заходом санкцій.