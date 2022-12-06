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Зеленський привітав Збройні сили України: "Захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих"

У ролику показані українські захисники. 

Зеленський привітав Збройні сили України: "Захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих"

Президент України Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з професійним святом. На каналі в Телеграм він опублікував ролик із українськими захисниками.

Відео озвучено дитиною. У ньому показані українські військові під час виконання завдань. 

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Пишаємось, захоплюємось, дякуємо. Кожному і кожній! Із великою повагою – Президент України", – написав Зеленський у підписі до ролику.

День Збройних сил України встановлений з 1993 року. Відзначається кожного року 6 грудня – у дату, коли Верховна Рада України в 1991 році створила власну армію законом "Про Збройні сили України". 

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