Учора Збройні сили знищили 510 окупантів, п’ять танків і 61 крилату ракету ворога

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною 92 200 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,

артилерійських систем – 1 915 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 (+5),

крилаті ракети ‒ 592 (+61),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.