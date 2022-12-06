Учора Збройні сили знищили 510 окупантів, п’ять танків і 61 крилату ракету ворога

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною 92 200 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 (+5),
- крилаті ракети ‒ 592 (+61),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.