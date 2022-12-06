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Учора Збройні сили знищили 510 окупантів, п’ять танків і 61 крилату ракету ворога

Втрати росіян уточнюються.

Учора Збройні сили знищили 510 окупантів, п’ять танків і 61 крилату ракету ворога
Збита 5 грудня у Київській області російська ракета
Фото: Андрій Нєбитов

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною 92 200 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+61),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

 

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.

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