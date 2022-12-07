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Ганновер передає спецтехніку Миколаєву

Крім того, Миколаїв отримає від Ганновера кілька електрогенераторів.

Ганновер передає спецтехніку Миколаєву
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Єврокомісії

Німецьке місто Ганновер направляє до Миколаєва, котрий постраждав від російської агресії, десять одиниць спеціальної техніки. Ганновер і Миколаїв раніше уклали угоду про партнерство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Зокрема, до Миколаєва направляють фронтальні навантажувачі, карети швидкої допомоги та мікроавтобуси. 

Також Миколаїв отримає кілька електрогенераторів.

З автопарку Ганновера, зокрема пожежної частини та різних відомств, направлено сім одиниць техніки, а ще три автомобілі було організовано завдяки співпраці з Товариством міжнародного співробітництва (GiZ).

Транспорт допоможе рятувати людей, розбирати завали, а також підтримувати або відновлювати електро- та водопостачання.

Заплановано, що представники Миколаєва отримають техніку на румунсько-українському кордоні 7-9 грудня. 

Нагадаємо, у Миколаєві 874 багатоповерхівки та понад 1000 приватних осель пошкоджені російськими обстрілами. Майже 70 приватних будинків зруйновані вщент, а близько трьох десятків багатоповерхівок непридатні або частково придатні для проживання.

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