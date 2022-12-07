Компанію Дональда Трампа визнали винною у шахрайстві з податками

Суд у Нью-Йорку визнав компанію Trump Organization, яка належить сім'ї колишнього президента США Дональда Трампа, винною у шахрайстві з податками.
Про це пише BBC.
Під час процесу ні Трамп, ні його родичі не були обвинуваченими, проте ця фірма управляє їх нерухомістю, зокрема готелями, гольф-клубами та іншими об'єктами по всьому світу.
Після дводенних роздумів присяжні заявили, що Trump Organization винна у всіх 17 обвинуваченнях, які висунули прокурори. Суд встановив, що співробітники компанії Трампа протягом більш як 10 років не декларували деякі доходи, внаслідок чого недоплатили значну кількість податків.
Головним обвинуваченим у справі став колишній фінансовий директор організації Алан Вайсельберг, який визнав себе винним і свідчив проти фірми.
У вироку, зокрема, сказано, що Вайсельберг отримував від компанії незадекларовані дорогі автомобілі, меблі та гроші для відпустки. Фірма також оплачувала навчання його онука у приватній школі.
Вирок у справі поки не винесено, проте очікується, що компанія Трампа буде оштрафована на 1,6 млн доларів.
Дональд Трамп заявив, що цей суд мав політичні причини і назвав його “полюванням на відьом”. Його адвокати заявили, що оскаржать рішення суду.
Нагадаємо, у США Верховний суд дозволив передачу податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа комітету Конгресу після судової боротьби, котра тривала три роки.