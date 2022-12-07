Компанію Дональда Трампа визнали винною у шахрайстві з податками

Організацію можуть оштрафувати на 1,6 мільйонів доларів.

Суд у Нью-Йорку визнав компанію Trump Organization, яка належить сім'ї колишнього президента США Дональда Трампа, винною у шахрайстві з податками.

Про це пише BBC.

Під час процесу ні Трамп, ні його родичі не були обвинуваченими, проте ця фірма управляє їх нерухомістю, зокрема готелями, гольф-клубами та іншими об'єктами по всьому світу.

Після дводенних роздумів присяжні заявили, що Trump Organization винна у всіх 17 обвинуваченнях, які висунули прокурори. Суд встановив, що співробітники компанії Трампа протягом більш як 10 років не декларували деякі доходи, внаслідок чого недоплатили значну кількість податків.

Головним обвинуваченим у справі став колишній фінансовий директор організації Алан Вайсельберг, який визнав себе винним і свідчив проти фірми.

У вироку, зокрема, сказано, що Вайсельберг отримував від компанії незадекларовані дорогі автомобілі, меблі та гроші для відпустки. Фірма також оплачувала навчання його онука у приватній школі.

Вирок у справі поки не винесено, проте очікується, що компанія Трампа буде оштрафована на 1,6 млн доларів.

Тепер Trump Corporation, можливо, стане набагато складніше отримувати кредити та забезпечувати інше фінансування.

Дональд Трамп заявив, що цей суд мав політичні причини і назвав його “полюванням на відьом”. Його адвокати заявили, що оскаржать рішення суду.

Нагадаємо, у США Верховний суд дозволив передачу податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа комітету Конгресу після судової боротьби, котра тривала три роки.