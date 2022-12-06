У ПАРЄ розглянуть правові механізми компенсації збитків, які Росія завдала Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться слухання, на яких розглянуть правові механізми компенсації збитків, які Росія завдала Україні, повідомляє "Укрінформ".

Захід відбудеться в Парижі 12 грудня. У ньому візьмуть участь заступник міністра юстиції України Ірина Мудра та директор Інституту міжнародного, європейського та регуляторного процесуального права імені Макса Планка професор Бургард Гесс.

Слухання організовує Комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини.

Це вже третій захід, на якому розглядають проблеми, пов'язані з вторгненням РФ в Україну.

Нагадаємо, у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію назвали терористичним режимом.

Влітку ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України. Зокрема,поправки української делегації були враховані та покращили резолюцію "Гуманітарні наслідки та внутрішні й зовнішні переміщення людей у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України". Серед інших резолюцій - "Захист та альтернативний догляд за несупроводжуваними та розлученими дітьми-мігрантами та дітьми-біженцями" та "Справедливість і безпека для жінок у процесі мирного примирення".