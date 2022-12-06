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У Брянській області після вибухів зайнялася пожежа на комбінаті "Слава" росрезерву

Росіяни стверджують, що причиною стали безпілотники. 

У Брянській області після вибухів зайнялася пожежа на комбінаті "Слава" росрезерву
Фото: скрін

Уранці вівторка на території Брянської області виникла пожежа на комбінаті держрезерву "Слава". Російські телеграм-канали стверджують, що вогонь спалахнув унаслідок "атаки безпілотників".

Росіяни заявили, що безпілотники нібито впали поблизу нафтових резервуарів, а не влучили в них, хоча оприлюднені в мережі відео свідчать про масштабну пожежу. 

Вони також стверджують, що на цю базу наприкінці листопада вже вчиняли атаку. 

Нагадаємо, сьогодні вночі у російському місті Курськ в районі аеродрому стався вибух із подальшою пожежею. Влада регіону повідомила про атаку безпілотника.

Учора вибухи відбулися зразу на двох російських аеродромах: у Саратівській і Рязанській областях. У першому випадку були пошкоджені два бомбардувальники, у другому – загинули троє російських військових. За даними газети New York Times, ці інциденти були спричинені атакою безпілотників, що вилетіли з території України. Принаймні одна з атак координувалася спеціальними силами, що перебували безпосередньо поблизу аеродрому. 

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