Після запровадження граничної ціни на російську нафту майже 20 танкерів очікують в територіальних водах Туреччини, - ЗМІ

Танкери стоять на якорі біля проток Босфору і Дарданелли.

Дозволу на перетин турецьких вод після запровадження G7 і Євросоюзом граничної ціни на нафту з РФ очікують близько 19 танкерів.

Про це повідомляє Financial Times.

Танкери стоять на якорі біля проток Босфору і Дарданелли.

За інформацією одного із суднових брокерів, перший танкер прибув 29 листопада, він чекає вже шість днів.

Рух танкерів затримується, оскільки Туреччина вимагає від них надати листи від страхувальних компаній із підтвердженням чинності страхових виплат.

В свою чергу, страхові компанії вважають, що запит Туреччини виходить "далеко за межі" загальної інформації, яка зазвичай вимагається в таких випадках.

Страхові компанії зазначають, що не можуть гарантувати виплати навіть у разі порушення санкцій.

Як повідомляє одне із джерел, страхові компанії з Росії надали турецькій владі листи-підтвердження. Натомість затримуються вантажовідправники, які мають страховку від західних компаній.

Більшість нафти, яка перевозиться застряглими танкерами, має казахстанське походження, і не підпадає під західні санкції.

На думку видання, черга з танкерів "є першою ознакою того, що верхня межа ціни може зірвати світові потоки нафти, які не стосуються російського експорту".

Нагадаємо. сьогодні, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн.