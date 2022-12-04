Росія поширює у Польщі антиукраїнську брехню, - розвідка

Останніми днями у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, мета якої – викликати у поляків бажання не допомагати Україні.

Про це написав у Twitter представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За словами Жарина, основна теза кампанії полягає в тому, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства. Виявлено спроби поширювати брехню про українців та їхнє перебування у Польщі, а також маніпулювання обставинами різних подій.

Спецслужби Польщі вважають, що пріоритетним завданням Кремля є припинення допомоги, яку Захід спрямовує Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ Росії з посиланням на главу Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна розповсюджують дезінформацію, що “Польща готує обґрунтування претензій на Захід України”.