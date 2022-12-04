Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври
ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Військові показали, як працює система залпового вогню "Буревій"
Військові показали, як працює система залпового вогню "Буревій"
​Супутникове фото "військової бази росіян" у Маріуполі виявилося моргом, - Андрющенко
​Супутникове фото "військової бази росіян" у Маріуполі виявилося моргом, - Андрющенко
ГоловнаСвіт

Росія поширює у Польщі антиукраїнську брехню, - розвідка

Пріоритетним завданням Кремля є припинення допомоги Україні.

Росія поширює у Польщі антиукраїнську брехню, - розвідка
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Останніми днями у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, мета якої – викликати у поляків бажання не допомагати Україні. 

Про це написав у Twitter представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За словами Жарина, основна теза кампанії полягає в тому, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства. Виявлено спроби поширювати брехню про українців та їхнє перебування у Польщі, а також маніпулювання обставинами різних подій.

Спецслужби Польщі вважають, що пріоритетним завданням Кремля є припинення допомоги, яку Захід спрямовує Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ Росії з посиланням на главу Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна розповсюджують дезінформацію, що “Польща готує обґрунтування претензій на Захід України”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також