В ООН поширюють проєкт резолюції про створення трибуналу для російського керівництва, - The Guardian

Путін та Шойгу під час відкриття виставки «Армія-2022» під Москвою, 15 серпня 2022 р.

В ООН шириться проєкт резолюції зі створення трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за вторгнення в Україну, повідомляє The Guardian.

Цій пропозиції опираються у США, однак наразі спостерігаються ознаки ймовірного послаблення спротиву на тлі натиску Президента Володимира Зеленського.

Посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що Сполучені Штати Америки наразі не займають чіткої позиції щодо створення спеціального трибуналу. Але, за словами Шаак, доцільно проводити заочні суди над росіянами, яких звинувачують у воєнних злочинах, але при цьому не можуть екстрадувати.

Хоча Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати конкретні воєнні злочини в Україні, однак влада нашої держави заявляє про те, що робота МКС ускладнюється. Все це через неможливість притягнути до відповідальності керівництво Росії, яке ініціювало вторгнення.

За словами Шаак, є два варіанти створення трибуналу.

Перший - це двосторонній договір між Україною та ООН, який "благословить" Генасамблея. Цей договір дасть можливість створити самостійний трибунал і забезпечити політичну підтримку міжнародної спільноти.

Другий варіант - створення внутрішнього суду, яким займеться Україна з ЄС або Радою Європи, з додаванням міжнародного елемента. Такий крок може бути схвалений на голосування Генасамблеї ООН.

Створення трибуналу дасть можливість судити за злочин агресії. Тоді кількість обвинувачених буде обмежена до найвищого політичного керівництва і, можливо, деяких високопосадовців, зауважила посол США з глобального кримінального правосуддя.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 7 жовтня проголосувала за постанову про до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

До цього такий же заклик озвучив Президент Володимир Зеленський під час публічних дебатів "Війна і закон" у межах заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом.